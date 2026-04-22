Кинолог Голубев предупредил об опасности винограда для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил в разговоре с RT , что виноград и изюм могут быть опасны для жизни собак.

По его словам, эти продукты могут привести к острой почечной недостаточности, которая без своевременного лечения часто заканчивается летальным исходом. Эксперт отметил, что, согласно последним исследованиям, причиной может быть винная кислота. Симптомы отравления включают рвоту, диарею, вялость, отказ от еды и снижение мочеиспускания.

«Смертельно опасными могут стать даже несколько ягод, особенно если речь о маленькой собачке», — подчеркнул Голубев.

Специфического антидота нет, поэтому основная стратегия ветеринарной помощи заключается в быстром выведении яда из организма и агрессивной поддерживающей терапии.

Голубев отметил, что лечение будет эффективным, если оно начато своевременно, и призвал владельцев не ждать появления симптомов, а сразу обращаться в ветеринарную клинику, если питомец съел виноград или изюм.