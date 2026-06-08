Кинолог Голубев предупредил об опасности теплового удара у собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что без своевременной помощи при тепловом ударе жизнь собаки может оказаться под угрозой. Об этом написал RT .

Особенно тяжело жару переносят крупные и пожилые собаки, а также щенки. Однако, по словам кинолога, основные факторы риска — это высокая температура воздуха (от 27 градусов и выше), нахождение под прямыми солнечными лучами, отсутствие тени и доступа к воде, а также физические нагрузки. Дополнительные факторы риска включают ожирение, хронические заболевания и возраст.

Классическими симптомами теплового удара являются учащенное дыхание, высунутый язык и слюнотечение. Однако, как отметил Голубев, важно обращать внимание на любые резкие изменения в состоянии питомца: слабость, беспокойство, шаткую походку, заваливание набок. В некоторых случаях тепловой удар может сопровождаться рвотой, диареей и даже обмороком.

Первая помощь при тепловом ударе включает немедленное перенесение собаки в прохладное место. Необходимо смочить прохладной водой живот, уши, подмышки и подушечки лап. Если собака может пить, ей следует дать чистую воду, но не заставлять пить насильно. После оказания первой помощи необходимо обратиться к ветеринару.