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    Кинолог Голубев предупредил об опасности оленьих кровососок для собак

    Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил, что осенью оленьи кровососки могут кусать собак во время прогулок в лесу. Паразиты вызывают зуд и воспаление, пишет RT.

    Оленьи кровососки — родственники мух, которых иногда принимают за клещей, особенно после сбрасывания крыльев. В средней полосе России они активны с августа по октябрь, а пик приходится на сентябрь.

    Основными жертвами паразитов становятся дикие копытные, однако кровососки могут нападать на людей и домашних животных. У собаки после укуса возможны сильный зуд, покраснение, отек и папулы. Наиболее уязвимы участки тела с редкой шерстью.

    Голубев рекомендовал комплексно обрабатывать питомца от паразитов, а перед прогулкой в лесу использовать специальный репеллент для собак. После выхода на природу животное следует осмотреть и вычесать. Место укуса нужно продезинфицировать, а при сильном воспалении обратиться к ветеринару.

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