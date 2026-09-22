Кинолог Голубев предупредил об опасности оленьих кровососок для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил, что осенью оленьи кровососки могут кусать собак во время прогулок в лесу. Паразиты вызывают зуд и воспаление, пишет RT .

Оленьи кровососки — родственники мух, которых иногда принимают за клещей, особенно после сбрасывания крыльев. В средней полосе России они активны с августа по октябрь, а пик приходится на сентябрь.

Основными жертвами паразитов становятся дикие копытные, однако кровососки могут нападать на людей и домашних животных. У собаки после укуса возможны сильный зуд, покраснение, отек и папулы. Наиболее уязвимы участки тела с редкой шерстью.

Голубев рекомендовал комплексно обрабатывать питомца от паразитов, а перед прогулкой в лесу использовать специальный репеллент для собак. После выхода на природу животное следует осмотреть и вычесать. Место укуса нужно продезинфицировать, а при сильном воспалении обратиться к ветеринару.