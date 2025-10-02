Кинолог Голубев предупредил об опасности каштанов для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил о серьезной опасности, которую каштаны представляют для собак в интервью РИАМО .

Кинолог пояснил, что собаки могут воспринимать каштаны как игрушки и проглотить их, что может привести к удушью. Также, по словам Голубева, проглатывание каштана опасно для жизни животного из-за содержащегося в нем вещества — эскулина, который вызывает отравление, написал RT.

Эксперт подчеркнул важность обучения собак командам «Фу» и «Нельзя», особенно для питомцев, склонных подбирать предметы на улице.