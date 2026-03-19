Кинолог Голубев призвал уважать личные границы собаки

Игра — важный элемент взаимодействия между хозяином и собакой, способствующий ее социализации и умственной активности. Однако некоторые привычные развлечения могут навредить питомцу, предупредил в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Неправильная игра может не просто привести к травмам, а способствовать закреплению нежелательного поведения у собаки, исправить которое впоследствии будет довольно трудно», — процитировал «Петербургский дневник» специалиста.

Рекомендации кинолога:

1. Избегайте перетягивания канатика до победного конца. Постоянная победа собаки может закрепить доминантное поведение. Не вырывайте игрушку из хватки, а попробуйте обменять ее на лакомство.

2. Не играйте на скользких поверхностях. Это создает нагрузку на связки и может привести к травмам. Особенно опасно для щенков.

3. Уважайте личные границы собаки. Не сжимайте ее в объятиях, не загибайте уши. Такое поведение может спровоцировать агрессию.

4. Не кидайте палки во время прогулки. Собака может пораниться об острые сучки или щепки.

5. Соблюдайте перерыв между едой и активной игрой. Игры сразу после обеда могут привести к завороту желудка — смертельно опасному состоянию.