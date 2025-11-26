Кинолог Голубев предостерег от содержания некоторых пород собак в квартире

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил RT , что сейчас нет строгих законов, регулирующих содержание собак в квартирах. Недавно депутаты предложили норму в 18 кв. м на одно взрослое животное, но эта инициатива пока только рассматривается.

«Пока инициатива находится на стадии рассмотрения. Однако крайне важно учесть, что все собаки очень разные по размеру, и предложенные нормы, как и квартирные условия в целом, соответственно, подходят не всем одинаково», — отметил специалист.

По словам Голубева, в квартире не рекомендуется содержать крупных и активных собак. Например, среднеазиатской овчарке, сенбернару, немецкому догу или тибетскому мастифу будет трудно даже в просторном помещении. К тому же с такими собаками проблематично пользоваться лифтом.

Эксперт также подчеркнул, что городская инфраструктура не всегда подходит для огромных собак. Лайки и сибирские хаски, несмотря на средние размеры, тоже не всегда подходят для городских условий, если хозяин не готов уделять их физической активности много времени.