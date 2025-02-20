Кинолог Голубев: потеря навыков чистоплотности у собак может сигнализировать о деменции

Старческим слабоумием могут страдать не только люди, но и собаки. О симптомах деменции у животных рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО .

По словам специалиста, с возрастом у собаки меняется поведение: она становится менее активной, нарушается режим сна, появляются проблемы с чистоплотностью. Так, питомец может справить нужду дома даже после прогулки, отмечает газета «Петербургский дневник».

Важно вовремя обратиться к ветеринару, который назначит лечение и даст рекомендации. Владельцу стоит увеличить физическую и умственную активность животного, использовать интеллектуальные игрушки и чаще выгуливать собаку. Наказания за случайные ошибки недопустимы, подчеркнул кинолог.