Кинолог Голубев посоветовал промывать место укуса собаки мыльным раствором

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал RT , как правильно оказать себе первую помощь после укуса собаки.

Если рана неглубокая, не следует торопиться останавливать кровь, так как она помогает вымывать бактерии. Необходимо промыть место с мыльным раствором, лучше всего подойдет хозяйственное мыло. Процесс должен длиться не менее 5–10 минут.

Затем рану следует обработать антисептиком, например хлоргексидином или мирамистином, и наложить стерильную марлю или бинт. После этого нужно обратиться к врачу.

При сильном кровотечении порядок действий меняется. В таком случае необходимо наложить тугую давящую повязку, а при артериальном кровотечении — жгут выше раны с указанием времени. В этом состоянии следует ожидать приезда скорой помощи.