Кинолог Голубев посоветовал промывать место укуса собаки мыльным раствором
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал RT, как правильно оказать себе первую помощь после укуса собаки.
Если рана неглубокая, не следует торопиться останавливать кровь, так как она помогает вымывать бактерии. Необходимо промыть место с мыльным раствором, лучше всего подойдет хозяйственное мыло. Процесс должен длиться не менее 5–10 минут.
Затем рану следует обработать антисептиком, например хлоргексидином или мирамистином, и наложить стерильную марлю или бинт. После этого нужно обратиться к врачу.
При сильном кровотечении порядок действий меняется. В таком случае необходимо наложить тугую давящую повязку, а при артериальном кровотечении — жгут выше раны с указанием времени. В этом состоянии следует ожидать приезда скорой помощи.