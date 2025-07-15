Кинолог Голубев посоветовал приучать собаку к одиночеству перед отпуском

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации по подготовке собаки к одиночеству во время отпуска хозяев. Об этом сообщило РИАМО .

По словам эксперта, питомцы реагируют на расставание с хозяевами индивидуально. Обычно социализированные животные легче переживают разлуку.

«Для любого случая есть одно правило: задолго до вашего отъезда вы должны познакомить животное с его временным жилищем и с людьми, которые будут его окружать», — отметил специалист.

Если собака нервничает и портит вещи, когда хозяин уходит на работу, то длительное отсутствие человека станет для животного серьезным стрессом. Поэтому нужно заранее приучать питомца оставаться одному, добавил RT.