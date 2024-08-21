Кинолог Голубев посоветовал не приучать здоровых собак к прогулкам в коляске

В настоящее время коляски для собак пользуются растущей популярностью по всему миру. Нужно ли их использовать, объяснил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, если здоровье питомца требует, то колесный транспорт действительно может помочь ему, но не стоит приучать здоровую собаку к прогулкам в коляске. Эксперт подчеркнул, что, если у собаки нет серьезных заболеваний, ей крайне важно двигаться самостоятельно.

По его мнению, любой здоровый питомец должен иметь возможность жить полноценной собачьей жизнью, что включает активные прогулки, взаимодействие с другими собаками и исследование окружающей среды. К сожалению, некоторые владельцы практически не отпускают своих собак с рук или постоянно возят их в колясках, добавил «Петербургский дневник».

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