Кинолог Голубев посоветовал четко установить дневную норму питания для собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев указал на ошибки владельцев, которые могут привести к ожирению у собак. Об этом сообщило РИАМО .

Как пояснил специалист, проблема лишнего веса у домашних питомцев часто связана с поведением их хозяев. Основными факторами, способствующими набору веса у собак, являются недостаток физической активности и чрезмерное кормление.

«Необходимо четко знать дневную норму питания в зависимости от возраста, веса и состояния здоровья питомца», — отметил эксперт.

По его словам, также важно уделять внимание прогулкам и играм с собакой, адаптируя их к породе и возрасту животного, добавил RT.