Кинолог Голубев: породы собак ши-тцу и чихуахуа подойдут для трудоголиков

Не стоит отказываться от возможности завести собаку, даже если вы много работаете. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО о породах, которые подойдут трудоголикам.

По словам специалиста, дог-френдли культура развивается — все больше мест разрешают приходить с питомцами. Это возможность проводить время с собакой даже в рабочие часы.

Так, трудоголикам стоит присмотреться к ши-тцу — красивым собакам-компаньонам, обладающим спокойным и дружелюбным нравом. Они не против активных прогулок, но не страдают, если у вас нет времени на долгие выходы.

Брюссельские гриффоны тихие и преданные. У них устойчивая психика, добродушный характер и веселый нрав, приводит слова эксперта газета «Петербургский дневник».

Японский хин отлично подойдет начинающим собаководам. Хины легко приспосабливаются к образу жизни хозяина и не требуют много внимания или пространства. Их можно взять с собой в офис.

Чихуахуа идеальны для активных людей. Они готовы следовать за хозяином куда угодно: в офис, на встречу или корпоратив. Эти собаки легко адаптируются, не нуждаются в долгих прогулках и могут ходить в туалет на пеленку, если встреча затянулась. Но важно помнить, что чихуахуа ценят общение с человеком и плохо переносят одиночество.