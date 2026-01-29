Кинолог Голубев порекомендовал короткие, но интенсивные занятия с собакой на свежем воздухе

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился с РИАМО советами, как сохранить активность собаки в зимний период. Он подчеркнул, что многие породы плохо переносят холод, а сокращение прогулок может привести к набору лишнего веса.

Вместо долгих прогулок кинолог рекомендует короткие, но интенсивные занятия на свежем воздухе. Например, можно взять собаку на подъемы и спуски по заснеженной горке. Крупным породам подойдет преодоление сугробов в поисках мячика, написал сайт aif.ru.

Для развития интеллекта и обоняния Владимир Голубев предложил играть с питомцем в следопыта, пряча лакомство, которое собака должна найти по запаху. Также можно лепить небольших снеговиков с наградой внутри, которую питомец должен откопать.

Эксперт отметил, что для зимних тренировок лучше выбирать безопасные, огороженные территории без льда. После прогулки необходимо осматривать лапы питомца на предмет травм.