Кинолог Голубев отметил, что для собак охота на тапки и носки — элемент игры с хозяином

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью «Радио 1» раскрыл причины, по которым собаки охотятся за тапками и носками.

По словам кинолога, интерес питомца к определенным предметам часто связан с реакцией владельца. Когда хозяин пытается забрать у собаки тапок или носок, животное воспринимает это как игру и стремится повторить действия, написал сайт «Известия».

Голубев отметил, что собака не считает подобное поведение воровством, а видит в вещах предметы для захвата. Это особенно характерно для щенков, которые исследуют мир и тянут в зубах интересные вещи. Тапки и носки привлекают собак своим запахом и легкостью уноса.

Если питомец портит вещи в отсутствие людей, это может указывать на тревожность. В таких случаях важно создать комфортную обстановку и убрать опасные предметы. Голубев подчеркнул, что ругать собаку за такое поведение не следует, так как это только усугубляет стресс.