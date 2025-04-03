Кинолог Голубев: основная проблема поведения питомцев кроется в действиях их хозяев

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» о типичных ошибках, которые совершают владельцы собак, и дал советы по их устранению. Основная проблема поведения домашних животных зачастую кроется в действиях их хозяев.

Голубев подчеркнул, что непоследовательность в воспитании собаки, когда хозяин разрешает сегодня то, что запрещалось вчера, или беспорядочно раздает лакомства без повода, вводит питомца в заблуждение и мешает ему научиться подчиняться командам.

Если вчера собаку награждали за правильное исполнение команды, а сегодня угощают без видимой причины, это создает путаницу. Животное перестает понимать, какого поведения от него ждут, пояснил кинолог.