Кинолог Голубев объяснил, что зоопсихология является академической наукой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев обсудил различия между зоопсихологами и кинологами.  Это сообщил сайт kp.ru.

Он отметил, что зоопсихология является, прежде всего, академической дисциплиной, и зоопсихологи не занимаются дрессировкой или воспитанием собак.

По его словам, кинологи работают не только с собаками, но и с их владельцами, обучая их правильным методам взаимодействия с питомцем и содействуя в налаживании отношений между животным и хозяином, добавил RT.

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