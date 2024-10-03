Кинолог Голубев объяснил, что зоопсихология является академической наукой

Он отметил, что зоопсихология является, прежде всего, академической дисциплиной, и зоопсихологи не занимаются дрессировкой или воспитанием собак.



По его словам, кинологи работают не только с собаками, но и с их владельцами, обучая их правильным методам взаимодействия с питомцем и содействуя в налаживании отношений между животным и хозяином, добавил RT.