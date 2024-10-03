Кинолог Голубев объяснил, что зоопсихология является академической наукой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев обсудил различия между зоопсихологами и кинологами. Это сообщил сайт kp.ru.
Он отметил, что зоопсихология является, прежде всего, академической дисциплиной, и зоопсихологи не занимаются дрессировкой или воспитанием собак.
По его словам, кинологи работают не только с собаками, но и с их владельцами, обучая их правильным методам взаимодействия с питомцем и содействуя в налаживании отношений между животным и хозяином, добавил RT.
Задержание пытавшихся украсть ребенка агентов ГУР в Калининграде попало на видео
«Дорогу смерти» из подбитой техники ВСУ под Курском сняли на видео
Магнитные бури накроют Землю 3 октября и отступят лишь в воскресенье
Робот Светлана пригласила на вакцинацию от гриппа почти 215 тысяч жителей Подмосковья
Выставки фотографий и картин об истории города открыли в музее в Серпухове
Следствие попросит отправить экс-мужа Лерчек под домашний арест
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте