Кинолог Голубев: ни одно защитное средство от клещей не обеспечивает мгновенную защиту

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что многие хозяева собак рискуют здоровьем своих питомцев из-за распространенных заблуждений касательно блох и клещей. В интервью «Известиям» он перечислил некоторые ошибочные представления владельцев животных.

Голубев отметил, что некоторые хозяева полагают, будто достаточно ограничивать прогулки своего питомца пределами двора, и тогда не придется использовать защитные средства. Другие перестают обрабатывать собак осенью, считая, что сезон активности паразитов закончился. Есть и те, кто полагает, что препараты начинают действовать немедленно после нанесения. Однако ни одно средство не обеспечивает мгновенную защиту.

Чтобы препарат начал эффективно защищать животное, ему нужно время для накопления в коже собаки. Поэтому важно начинать обработку заранее, чтобы предотвратить возможные риски, добавил эксперт.

Голубев указал на еще одно распространенное заблуждение среди владельцев собак: многие считают, что если клещ уже присосался к животному, то пытаться снять его бессмысленно и даже опасно. Длительное пребывание клеща на теле собаки увеличивает вероятность заражения инфекционными заболеваниями, поскольку именно через укусы эти паразиты передают опасные патогены.