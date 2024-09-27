Кинолог Голубев: неподходящий рацион и стресс могут вызвать плохой аппетит у собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил причины плохого аппетита у собаки. Такой эффект могут оказывать как обычная усталость, так и серьезное заболевание, отметил эксперт в беседе с РИАМО .

По его словам, в данной ситуации необходимо исключить любые проблемы со здоровьем. Беспокойство должны вызвать дополнительные симптомы в виде вялости и повышенной утомляемости.

Специалист отметил, что порой питомец отказывается от еды из-за стресса или неподходящего рациона. Важно проверять качество корма и выбирать правильные методики воспитания животного, добавила газета «Петербургский дневник».