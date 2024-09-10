Кинолог Голубев назвал тошноту явным признаком плохого самочувствия собаки

Тошнота считается одним из основных признаков плохого самочувствия собаки. Не стоит легкомысленно относиться к этому симптому, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, нередко тошнота становится сигналом серьезного отравления. В таких случаях действовать необходимо молниеносно, только быстрая реакция хозяина сможет спасти жизнь питомцу, сообщил «Петербургский дневник».
Голубев отметил, что причинами тошноты и рвоты у собаки могут быть новообразования в органах ЖКТ, болезни нервной системы, инфекционные заболевания.
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