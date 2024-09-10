Кинолог Голубев назвал тошноту явным признаком плохого самочувствия собаки

Тошнота считается одним из основных признаков плохого самочувствия собаки. Не стоит легкомысленно относиться к этому симптому, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, нередко тошнота становится сигналом серьезного отравления. В таких случаях действовать необходимо молниеносно, только быстрая реакция хозяина сможет спасти жизнь питомцу, сообщил «Петербургский дневник».

Голубев отметил, что причинами тошноты и рвоты у собаки могут быть новообразования в органах ЖКТ, болезни нервной системы, инфекционные заболевания.