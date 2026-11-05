Кинолог Голубев призвал не медлить с визитом к врачу, если у собаки началось кровотечение

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил состояния собаки, при которых нужно срочно обращаться к ветеринару. Об этом он рассказал РИАМО .

Голубев предупредил, что многие состояния требуют немедленной помощи ветеринара. Нельзя тянуть при травмах и кровотечениях: слабость, бледные десны и побледневший язык после удара указывают на внутреннее кровотечение, даже если внешне питомец в порядке, пишет «ФедералПресс».

Срочного вмешательства требуют обморок, заваливание, потеря подвижности и судороги (особенно первый приступ дольше двух-пяти минут). Тревожные хрипы, синюшный язык, вытянутая шея и раздутый напряженный живот (когда тошнит, но ничего не выходит) указывают на сердечную недостаточность, заворот желудка или анафилаксию.

Однократная рвота допустима, неукротимая — нет. Насторожить должны также тепловой удар, тяжелые ожоги, отек морды после укусов насекомых и укус клеща с температурой выше 39,5 градуса и потемнением мочи — признаки пироплазмоза.