Кинолог Голубев назвал прием Геймлиха первой помощью подавившейся собаке

Специалист подчеркнул, что кашель у питомца может быть признаком того, что в дыхательных путях что-то застряло. Однако если собака кашляет, это означает, что дыхательные пути не полностью перекрыты и животное может самостоятельно справиться с инородным телом.

«Если кашель продолжается или же собака хрипит и задыхается, значит, предмет перекрыл дыхательные пути. И здесь нужна ваша помощь», — привел слова Голубева сайт RT.

Эксперт посоветовал использовать так называемый прием Геймлиха. Для этого нужно поднять собаку за задние лапы в позу тачки и слегка встряхнуть ее по направлению к полу. Если это не помогает, нужно обхватить туловище питомца руками вокруг живота, ниже ребер, и сделать несколько резких и достаточно сильных надавливаний. При необходимости процедуру следует повторить, заключил кинолог.