Кинолог Голубев назвал поводок базовым элементом защиты собаки

Как пояснил специалист, ответственность за безопасность питомца несет его владелец. Важно не только контролировать животное, но и принимать превентивные меры: воспитывать собаку и соблюдать правила выгула в городе.

Поводок кинолог назвал базовым элементом защиты, так как устройство позволяет хозяину быстро реагировать на опасность. Голубев посоветовал выбирать маршруты, избегая свалок и мусорных баков, которые могут потенциально нести риски. Кроме того, следует научить пушистого друга базовым командам запрета — «Фу» и «Нельзя».