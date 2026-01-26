Кинолог Голубев назвал поводок базовым элементом защиты собаки
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал RT, как защитить собаку от покушений догхантеров.
Как пояснил специалист, ответственность за безопасность питомца несет его владелец. Важно не только контролировать животное, но и принимать превентивные меры: воспитывать собаку и соблюдать правила выгула в городе.
Поводок кинолог назвал базовым элементом защиты, так как устройство позволяет хозяину быстро реагировать на опасность. Голубев посоветовал выбирать маршруты, избегая свалок и мусорных баков, которые могут потенциально нести риски. Кроме того, следует научить пушистого друга базовым командам запрета — «Фу» и «Нельзя».