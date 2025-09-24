Кинолог Голубев назвал массовую огласку в соцсетях главным помощником при потере собаки

При пропаже собаки нужно действовать быстро, ведь от этого зависит ее выживание. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО , как увеличить шансы на успешное возвращение питомца.

«Главный помощник в деле — массовая огласка. Активно используйте социальные сети: опубликуйте фото и информацию о пропаже в чатах вашего дома и района. Обратитесь за помощью к волонтерам и знакомым», — привела слова эксперта газета «Петербургский дневник».

Кинолог также рекомендовал распределить роли: если вам не хватает навыков работы в интернете, попросите помощи у более опытных людей. Другие могут заниматься непосредственными поисками или развешиванием объявлений.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Голубев посоветовал приобрести для питомца адресник и по возможности чипировать собаку. У животного от заводчика должно быть клеймо.