Кинолог Голубев назвал массовую огласку в соцсетях главным помощником при потере собаки
При пропаже собаки нужно действовать быстро, ведь от этого зависит ее выживание. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО, как увеличить шансы на успешное возвращение питомца.
«Главный помощник в деле — массовая огласка. Активно используйте социальные сети: опубликуйте фото и информацию о пропаже в чатах вашего дома и района. Обратитесь за помощью к волонтерам и знакомым», — привела слова эксперта газета «Петербургский дневник».
Кинолог также рекомендовал распределить роли: если вам не хватает навыков работы в интернете, попросите помощи у более опытных людей. Другие могут заниматься непосредственными поисками или развешиванием объявлений.
Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Голубев посоветовал приобрести для питомца адресник и по возможности чипировать собаку. У животного от заводчика должно быть клеймо.