Кинолог Голубев назвал груминг гигиенической необходимостью

Несмотря на популярность услуги груминга среди владельцев домашних животных, некоторые все еще сомневаются в ее целесообразности. Мнение высказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО .

По его словам, важно учитывать, что современные породы были выведены человеком посредством селекции и не способны выживать самостоятельно в естественной среде обитания.

«Современная собака, хоть и не лишена инстинктов предков, но жить в дикой природе уже не может, она полностью зависит от людей», — отметил эксперт.

Он пояснил, что груминг становится необходимой мерой гигиены, включающей чистку ушей, глаз, уход за когтями и параанальными железами питомца, добавил «Вечерний Санкт-Петербург».