Кинолог Голубев назвал бордер-колли и шелти идеальными породами для активных хозяев | 360°

Общество 02 мая 2024, 13:05 Кинолог Голубев назвал бордер-колли и шелти идеальными породами для активных хозяев

Читать 360 в

Если человек хочет завести собаку для активного отдыха или занятия спортом, то стоит обратить внимание на породы бордер-колии и шелти. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он объяснил, что собаки породы бордер-колли легко обучаются. Кроме того, они очень дружелюбные и энергичные. Если человек хочет много тренироваться и готов уделять время питомцу, такая собака станет для него идеальным выбором.

Реклама

Шелти также быстро учатся новому и хорошо чувствуют настроение хозяина. Они станут человеку верным спутником и другом, но к чужим могут относиться недоверчиво, добавил «Петербургский дневник».

Авторы: