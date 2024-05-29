Кинолог Голубев: нахождение собаки в машине во время жары может быть губительным для животного

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Известиями» призвал хозяев собак не бросать питомцев в машине во время жаркой погоды. По словам специалиста, авто становится для животного камерой пыток.

Дело в том, что салон автомобиля, особенно темного, нагревается достаточно быстро. Нахождение собаки в машине может быть губительным для животного, написал RT.

При этом Голубев заметил, что чуть приоткрытое окно не спасет ситуацию. При нагреве пластиковые детали автомобиля выделяют токсические вещества, и животное ими дышит.