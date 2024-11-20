Кинолог Голубев: гиперпривязанность к хозяину может ухудшить качество жизни собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о последствиях излишней привязанности собаки к хозяину. Такие отношения могут ухудшить качество жизни четвероногого друга, сообщил эксперт в беседе с « Радио 1 ».

По его словам, постоянное следование за человеком считается нормальным для щенка. Однако такое поведение у взрослого питомца должно насторожить.

Специалист пояснил, что зачастую подобный образ действий у животного связан со стрессом и страхом. Кроме того, к причинам относятся проблемы со здоровьем и неправильное питание, а также недостаточное количество физической и умственной нагрузки, добавил «Петроград».