Кинолог Фокин посоветовал объяснять собаке, что она поступает хорошо или плохо
Выстраивание доверительных отношений с собакой — это постоянная работа. Об этом Pravda.Ru рассказал Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин.
Он объяснил, что к животному нужно относиться с лаской. Важно воспитывать его, поощрять, когда собака поступает хорошо, и объяснять ошибку — когда плохо.
«Доверие заключается в том, что хозяину надо быть с собакой на равных, но при этом немножко выше неё, быть ее вожаком», — подчеркнул кинолог.
Как добавил сайт sibdepo.ru, если придерживаться такой модели поведения, то не составит труда сохранить доверие между животным и его хозяином.