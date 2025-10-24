Кинолог Добрунова рассказала, что собакам с неврологическими заболеваниями нельзя на борт самолета
Путешествия с домашними животными становятся все более популярными, но перелет может быть сложным для них. Подробнее рассказала кинолог и зоопсихолог Алена Добрунова, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, необходимо заранее оценить, подходит ли питомцу воздушный транспорт. Для некоторых животных смена обстановки и перепады давления могут быть слишком тяжелыми.
«Нельзя на борт беременным самкам, собакам с неврологическими или легочными заболеваниями, а также с кардиозаболеваниями», — предупредила эксперт.
Она также добавила, что перелеты строго запрещены собакам брахицефалических пород. Добрунова посоветовала начинать подготовку к перелету за три-четыре месяца.