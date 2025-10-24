Кинолог Добрунова рассказала, что собакам с неврологическими заболеваниями нельзя на борт самолета

Путешествия с домашними животными становятся все более популярными, но перелет может быть сложным для них. Подробнее рассказала кинолог и зоопсихолог Алена Добрунова, передала « Вечерняя Москва ».

По словам специалиста, необходимо заранее оценить, подходит ли питомцу воздушный транспорт. Для некоторых животных смена обстановки и перепады давления могут быть слишком тяжелыми.

«Нельзя на борт беременным самкам, собакам с неврологическими или легочными заболеваниями, а также с кардиозаболеваниями», — предупредила эксперт.

Она также добавила, что перелеты строго запрещены собакам брахицефалических пород. Добрунова посоветовала начинать подготовку к перелету за три-четыре месяца.