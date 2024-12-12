Кинолог Дементьев: реестр домашних животных позволит свободно путешествовать с питомцами по странам БРИКС

Руководитель Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев назвал плюсы создания реестра домашних животных в РФ. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, подобная система позволит государству получать дополнительные денежные средства.

«Естественно, экономический эффект, который планирует получить государство от учета всех домашних животных, в частности собак, — это однозначно. То, что не сегодня-завтра будут введены какие-то налоговые, так сказать, моменты, — это однозначно», — отметил кинолог.

Кроме того, благодаря соответствующей базе владельцы питомцев смогут относительно спокойно передвигаться по стране. Также станут проще путешествия в государства ЕЭАС и БРИКС, добавил специалист.