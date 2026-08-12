Кинокритик Шпагин назвал «Семнадцать мгновений весны» культовым фильмом для россиян

Кинокритик Александр Шпагин в интервью ИА НСН заявил, что фильм «Семнадцать мгновений весны» до сих пор является значимым для российского общества. Однако, по его словам, молодежь может быть не знакома с образом Штирлица.

Легендарный сериал Татьяны Лиозновой, снятый по роману Юлиана Семенова, вышел на экраны 11 августа 1973 года. Шпагин отметил, что за последние годы не появилось много картин, которые были бы столь же популярны среди зрителей.

«Любому интеллектуальному человеку сегодня нужно знать эту картину, потому что это культурный код России, как и фильмы Гайдая, в которых молодежи тоже не все понятно, как „Ирония судьбы“ и так далее», — сказал собеседник.