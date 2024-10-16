Кинокритик Шнейдеров: проще договориться с Голливудом, чем бороться с пиратским контентом

Массовое закрытие ожидает российские кинотеатры в случае, если власти ужесточат меры по борьбе с пиратскими показами. О бессмысленности подобной кампании рассказал кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Национальной службой новостей».
По его словам, российскому министерству культуры нужно попробовать договориться с киноиндустрией Голливуда. Этот шаг будет гораздо эффективнее, чем полная ликвидация пиратского контента и закрытие кинотеатров за теневой прокат.
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