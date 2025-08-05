Кинокритик Москвитин высказал мнение, что киноиндустрия в России пока не готова к созданию боди-хорроров

Российская киноиндустрия пока не готова создавать фильмы в жанре боди-хоррор из-за нескольких причин. Такое мнение в беседе с ИА НСН высказал кинокритик Егор Москвитин.

«В России выросло новое поколение кинематографистов, воспитанное международными фестивалями, жанровым кино, люди хотят тоже делать что-то подобное. Однако мы утыкаемся в ограничения. Ужастики зарабатывают в основном в международном прокате, на международных онлайн-кинотеатрах и на международных фестивалях. Российскому кино доступ к этим площадкам закрыт», — рассказал он.

Кинокритик добавил, что для создания жанрового кино требуются десятилетия, чтобы отточить навыки ремесла. В России жанровая школа не сложилась, а перейти к созданию боди-хорроров с нуля будет проблематично.

В центре сюжета дебютного фильма Майкла Шэнкса «Одно целое» — супружеская пара, переживающая кризис в отношениях. Их тела начинают сливаться в единый организм, что метафорически отражает эмоциональную зависимость.