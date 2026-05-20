Кинокритик BadComedian заявил, что вопрос качества экранизаций вселенной Толкина остается открытым

Первые кинопроекты во вселенной Толкина могут быть успешными и окупаемыми. Однако вопрос качества будущих фильмов остается открытым. Об этом заявил ИА НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

«У Питера Джексона больше шансов на успех, поэтому я думаю, что первые проекты точно будут окупаться. Но проблема в том, что сам первоисточник слабее в том плане, что "Сильмариллион" слишком сложный для визуализации», — отметил он.

Также эксперт поделился сомнениями относительно качества новых кинолент.

«Зрители найдутся, здесь вопрос качества», — подчеркнул Баженов.

Сейчас в разработке находятся два новых фильма во вселенной Толкина. Один из них — «Охота на Голлума» режиссера Энди Серкиса. Второй — «Тень прошлого», экранизация одной из глав «Властелина Колец» от Стивена Колбера.