Кинокритик BadComedian порекомендовал миллениалам современные фильмы

Евгений Баженов, известный как блогер BadComedian, поделился с Life.ru своими рекомендациями для миллениалов. Он назвал несколько фильмов и сериалов, которые могут понравиться представителям этого поколения.

Среди отечественных картин Баженов выделил ленту «День рождения Сидни Люмета». По его мнению, это хорошее кино о конфликте детей и родителей, о неустроенности взрослых детей за пределами крупных городов. Также он посоветовал посмотреть фильм «Игра в правду» и первый сезон сериала «Жуки».

Кинокритик отметил, что «Игра в правду», хотя и кажется фильмом для более старшего поколения, затрагивает темы, понятные любому зрителю. Он подчеркнул, что лента остается современной и поднимает актуальные вопросы сегодняшнего дня.

Баженов также отметил, что «Жуки» показывают положение дел в современной молодежной среде. Первый сезон сериала — это столкновение городских ребят с деревней, которое интересно старшему поколению.

«Тэглайн "айтишники в деревне" — весьма понятный и забавный», — заключил кинокритик.