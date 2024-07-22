Киберспортивный эксперт Пименов заявил, что отечественная игровая индустрия переживает «версию 3.0»

Российские компании активно развивают сети дистрибьюции, создают платформы для цифровых магазинов и разрабатывают отечественные игровые движки. Об этом RuNews24.ru рассказал директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

По его словам, разработчики акцентируют внимание на локальном рынке и стремятся восстановить доверие российских пользователей. Эксепрт отметил, что в данный момент российская игровая индустрия находится на новом этапе, который можно назвать «версией 3.0». В этот момент разработчики фокусируются на устранении недобросовестных практик в создании игр и вновь пытаются завоевать доверие российских геймеров.

Множество стран показывает, что их локальная культура и историческое наследие могут интересовать зарубежную аудиторию. Они предлагают иностранным игрокам уникальный опыт, подчеркивая особенности своего восприятия. Это довольно трудно сделать без глубокого понимания своей культуры».

Эксперт также напомнил, что в текущих политических условиях и в условиях многочисленных санкций многие компании выбирают релоцирование, чтобы расширить свои продукты на западные рынки.