Киберспортивный эксперт Горбаченко поддержал введение прокатных удостоверений для видеоигр

С помощью введения прокатных удостоверений для видеоигр удастся укрепить защиту российского рынка разработок и установить контроль доступа на него зарубежных продуктов. Об этом НСН рассказал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия», ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко.

По его словам, этот шаг поможет развивать отечественную индустрию видеоигр. После введения санкций с рынка ушли много зарубежные продукты, и теперь их место могут занять российские.

Кроме того, подчеркнул эксперт, в нашей стране начали готовить кадры для этой сферы, а государство активно поддерживает разработчиков игр.