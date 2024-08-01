Киберпсихолог ННГУ Демарева посоветовала вести дневник покупок, чтобы избавиться от шопоголизма на маркетплейсах

Киберпсихолог Валерия Демарева из ННГУ поделилась с ИА «Время Н» рекомендациями по преодолению зависимости от маркетплейсов.

Она отметила, что маркетплейсы привлекательны благодаря широкому разнообразию товаров, доступных в одном месте, и удобству сравнения цен и характеристик. Кроме того, научно установлено, что тратить виртуальные деньги намного проще.

Онлайн-шопоголикам советуют сначала определить, сколько времени они проводят на маркетплейсах и как часто совершают покупки. После этого целесообразно провести ревизию своих приобретений и задать себе вопрос: «Какую долю своих покупок я действительно использую в повседневной жизни?». Также стоит рассмотреть возможность ведения записей о покупках в мобильном приложении.

Если эти меры не дают результатов, имеет смысл обратиться к психологу. Потому что в этом случае онлайн-шопинг компенсирует какую-то другую неосознанную потребность, добавила эксперт.