Киберэксперт Зыков рекомендовал отключать интернет на телефоне при подозрении на взлом

Главный редактор ИТ-издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT поделился рекомендациями на случай возникновения подозрения на взлом телефона.

По его словам, первое, что нужно сделать, — «отрезать» устройство от интернета. Такие действия помогут временно прекратить обмен данными с внешними серверами.

«Нужно включить авиарежим, отключить Wi-Fi и мобильную передачу данных», — рассказал эксперт.

Затем стоит удалить наиболее чувствительные приложения, такие как банковские, почтовые сервисы, мессенджеры, социальные сети и «Госуслуги». Однако, как отметил Зыков, удаление приложений не «лечит» сам телефон, и если на устройстве присутствует вредоносное ПО, оно может продолжать работать.