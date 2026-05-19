Киберэксперт Зыков призвал не выбрасывать смартфоны в мусорный контейнер

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT предупредил о рисках, связанных с неправильной утилизацией смартфонов.

По его словам, перед тем как избавиться от устройства, важно не только удалить личные данные, но и учитывать опасность, которую может представлять аккумулятор.

«Если выкинуть его в обычную помойку, то он может получить повреждения при перевозке, прессовании мусора или сортировке. В итоге аккумулятор может загореться», — объяснил специалист.

Он предложил сдавать технику в специальные пункты приема электроники или сервисные центры.