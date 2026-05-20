Киберэксперт Зыков призвал не хранить пароли в заметках и переписках

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT рассказал о правилах создания надежных паролей и защиты цифровых аккаунтов.

По мнению специалиста, аккаунты в социальных сетях, мессенджерах, на почте, в банках и на сайте «Госуслуги» следует рассматривать как единую цифровую личность, так как взлом одной учетной записи может привести к потере доступа ко всем остальным.

Эксперт также рекомендовал использовать длинные пароли и хранить их в надежном менеджере паролей, а не в заметках телефона или переписке. Кроме того, Зыков посоветовал включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.