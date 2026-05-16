Киберэксперт Зыков предупредил о схеме обмана с услугами киноагентов

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков рассказал RT о мошеннических схемах, которые используют фальшивые киноагенты.

По словам эксперта, злоумышленники продают поддельные услуги и собирают личные данные людей, увлеченных мечтой об актерской карьере. Аферисты убеждают человека, что он идеально подходит для ролей, но для начала необходимо создать портфолио, записать видеовизитку и пройти обучение.

В итоге жертвы оказываются должны деньги за несуществующие услуги. Зачастую речь идет об оформлении кредитов, предупредил специалист.