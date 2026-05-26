Киберэксперт Зыков предупредил о мошенничестве в период приемной кампании

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков сообщил RT , что в пик приемной кампании мошенники активно используют страхи абитуриентов и их родителей.

Зыков рассказал, что преступники могут представляться сотрудниками приемной комиссии, деканата, бухгалтерии или службы поддержки вуза.

«Они могут говорить уверенно, называть имя абитуриента, направление подготовки, город, иногда ссылаться на внутреннюю базу или "предварительные списки"», — отметил он.

Затем, по словам эксперта, начинается давление. Абитуриенту сообщают о техническом сбое в заявлении, отсутствии прикрепленного аттестата или неподтвержденных паспортных данных. После этого предлагают «просто подтвердить данные».

«Формулировка выглядит безобидно, но именно здесь начинается риск. Могут прислать ссылку на сайт, похожий на страницу вуза, "Госуслуги" или личный кабинет поступающего. На такой странице просят ввести логин, пароль, номер телефона, паспортные данные, СНИЛС или код из смс», — пояснил Зыков.

По его словам, внешне все может выглядеть убедительно, но на самом деле это фишинговая страница, через которую преступники получают доступ к аккаунтам и персональным данным.