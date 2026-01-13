Киберэксперт Зыков отметил, что перегрев и сбои в работе экрана могут указывать на то, что ноутбуку требуется ремонт

Главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков в интервью RT объяснил, как определить, что ноутбук нуждается в ремонте.

По словам эксперта, о проблемах с ноутбуком могут сигнализировать изменения в его работе, которые пользователь не может объяснить обычной нагрузкой или возрастом устройства.

«В первую очередь это перегрев, когда корпус начинает сильно нагреваться, вентилятор работает практически без остановки, система заметно теряет в производительности, а сам ноутбук может самопроизвольно выключаться. Такие симптомы чаще всего указывают на проблемы с системой охлаждения и при игнорировании способны привести к серьезным повреждениям внутренних компонентов», — рассказал Зыков.

Также следует обратить внимание на сбои в работе экрана, такие как мерцание, появление полос, артефактов, пропажа подсветки или изображения. Эти признаки могут указывать на проблемы с матрицей, шлейфами или видеочипом. Нестабильная работа питания, включая перебои с зарядкой, внезапные отключения или вздутие аккумулятора, также требует внимания, добавил специалист.