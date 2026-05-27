Киберэксперт Зыков напомнил о мошеннических схемах с обманом абитуриентов

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков рассказал в беседе с RT о новой мошеннической схеме. Злоумышленники могут предлагать абитуриентам и их родителям особые условия для поступления в выбранный вуз.

По словам эксперта, аферисты сообщают, что есть резервное место, внутренняя квота, дополнительная льгота или «закрытый список». Нередко они обещают возможность пройти по целевому набору или зачислиться за счет отказавшегося кандидата.

Затем преступники выдвигают дополнительное условие — необходимость срочно оплатить организационный взнос, подтвердить участие по ссылке, отправить документы, назвать код или перевести деньги за «закрепление места».