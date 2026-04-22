Киберэксперт Воронин предупредил россиян о мошеннических схемах с ипотекой

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал RT о мошеннических схемах, которые связаны с ипотекой. Он отметил, что существуют два основных вида обмана: предложение взять ипотеку за вознаграждение и помощь с оформлением ипотеки на льготных условиях.

Воронин подчеркнул, что в обоих случаях люди рискуют остаться без жилья и обещанных денег, но при этом приобрести долг перед банком. Эксперт напомнил, что любые предложения, связанные с получением вознаграждения за взятие кредита или ипотеки, являются мошенническими.

Киберэксперт призвал немедленно прекращать общение при получении подобных предложений по телефону или в мессенджерах.