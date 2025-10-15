Киберэксперт Воронин предупредил о схеме обмана с выгодными ценами на ушедшие бренды
Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин рассказал RT о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках.
По словам специалиста, злоумышленники стали предлагать пользователям Сети приобрести вещи ушедших брендов по выгодным ценам.
«Осторожно относитесь к суперскидкам и распродажам „только сегодня“. Проверьте контактные данные интернет-магазина: наличие полноценного адреса, телефона, ИНН», — предупредил эксперт.
По его словам, для оплаты частным лицам стоит использовать функцию безопасной сделки на платформе, которая удерживает средства до подтверждения получения товара.