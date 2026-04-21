Киберэксперт Воронин предупредил о мошеннических схемах с ипотекой

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин в интервью RT предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с ипотекой.

Он отметил, что преступники предлагают два вида обмана: взять ипотеку за вознаграждение или помощь в оформлении ипотеки на льготных условиях.

«Суть обеих схем сводится к тому, что жертва оформляет ипотеку, но в конечном итоге остается и без приобретенного жилья и без того вознаграждения, которое обещали собеседники, но при этом остается долг перед банком», — объяснил аналитик.

Киберэксперт настоятельно рекомендовал не продолжать общение, если поступают подобные предложения по телефону или в мессенджерах.