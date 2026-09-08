Киберэксперт Воронин предупредил о фальшивых квитанциях ЖКХ

Злоумышленники раскладывают поддельные квитанции за коммунальные услуги и предлагают перейти на фейковые сайты для оплаты. Руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин предупредил, что такие схемы грозят потерей денег и доступа к «Госуслугам», сообщает RT .

Мошенники оставляют в почтовых ящиках платежки с ссылками на поддельные сайты. После оплаты жертва может лишиться денег, а счет за коммунальные услуги останется неоплаченным.

«Мошенники могут выманить у жертв личные данные и украсть аккаунт на „Госуслугах“, — предупредил Воронин.

Также злоумышленники звонят гражданам от лица служб, которые якобы проверяют или меняют оборудование. Они просят подтвердить заявку или личность кодом из СМС. Передавать такие коды нельзя.