Киберэксперт Воронин предупредил, что мошенники используют схему с «неучтенным стажем» перед индексацией пенсий

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин предупредил в беседе с RT о росте активности мошенников перед апрельской индексацией пенсий.

Эксперт отметил, что злоумышленники часто используют схему с «неучтенным стажем». Они звонят людям, представляясь сотрудниками СФР или юристами, и предлагают помочь зачесть трудовой стаж для увеличения пенсии.

Для подтверждения записи в отделение СФР или на прием к юристу мошенники просят назвать «код из смс». В результате граждане рискуют потерять доступ к аккаунту на «Госуслугах» или стать жертвами шантажа.

Киберэксперт подчеркнул, что нельзя сообщать личную информацию и коды из смс по телефону, независимо от предлога, который используют собеседники.